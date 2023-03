Una visita guidata in lingua sarda alla scoperta dei tesori della zona di montagna di Lilloni.

Lo sportello lingua sarda di Villa San Pietro e l'associazione 3 Zaini Hiking hanno organizzato per domenica 26 marzo un'escursione in lingua sarda e gratuita in uno dei luoghi più suggestivi del parco di Gutturu Mannu. Per partecipare sarà necessario compilare il modulo di iscrizione e spedirlo all’indirizzo ufitziulinguasarda2@gmail.com.

Il vice sindaco, Salvatore Sarigu, spiega come l’iniziativa faccia parte del progetto che il Comune sta portando avanti con Sarroch, Pula e Domus de Maria per incoraggiare l’utilizzo della lingua sarda: «In questi mesi, oltre allo sportello per la lingua sarda, sono stati organizzati corsi di formazione, laboratori e incontri di pet teraphy. L’escursione di domenica prossima, che verrà condotta da guide ambientali regolarmente iscritte all’albo regionale, si terrà completamente in sardo. I partecipanti potranno ammirare le tombe dei giganti presenti nella zona, ma anche conoscere meglio la flora del nostro territorio: all’appuntamento potranno prendere parte cinquanta persone».

