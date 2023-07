Per la 16° volta nella sua storia ritorna “Bosa Antica”, manifestazione che dà lustro e visibilità all'intera Planargia.

Sono ben 22 appuntamenti quelli in cartellone, diversi tra loro per artisti e location scelte. Le iniziative hanno preso il via l’altro ieri e andranno avanti sino a domenica 16 luglio, quando al Chiostro del Carmelo è prevista la consegna dell’attesissimo “Premio Bosa Antica” ad una personalità distintasi nel quadro della musica e della Cultura.

«Il ricco programma della manifestazione - spiega il sindaco Piero Casula - ha trovato una collocazione naturale per la sua variegata offerta culturale e turistica. Persone e famiglie sono coinvolte nel percorso della musica proposto da un cartellone che ha come sfondo gli scorci più belli e caratteristici della cittadina bosana e che arricchisce il calendario dell’estate nel territorio. Nonostante mille difficoltà l'amministrazione c'è – aggiunge il sindaco - ci crede e lo ha voluto».

