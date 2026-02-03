Cosa direbbe un bottone se potesse parlare, e quali ricordi avrebbe? Questa è la fantasiosa premessa di "Memorie di un bottone", opera prima di Tamara Pes in uscita il 9 febbraio per Camena Edizioni: e proprio giovedì 5 a Cagliari il romanzo sarà presentato dall'autrice al foyer del Teatro Massimo, dalle 18 in dialogo con Andrea Fulgheri. La data è organizzata dalla casa editrice in collaborazione con Legger_ezza, Libreria Edumondo, 6instoria e Cedac Sardegna.

Protagonista del libro è Amedeo, un bottone in madreperla parlante e pensante, che con gli altri suoi simili abita dentro una comoda scatola. Ma quando un giorno da lì viene tirato fuori, ha inizio un lungo viaggio: tra vestiti, posti lontani e ancora altre scatole, Amedeo va alla scoperta del mondo mentre accompagna i vari proprietari sui cui abiti è cucito, assistendo alle loro esperienze di vita e maturando con loro. Un romanzo concepito durante un corso all'Accademia di Belle Arti e nato dall'amore per le piccole cose, che ispira anche la copertina di Sara Paravagna – dove ago e filo prendono vita – con un messaggio che invita a restare curiosi e mai fermi, trovando il coraggio di vedere il mondo.

Giovedì l'autrice incontrerà i suoi lettori per la prima volta, raccontando le ispirazioni, il percorso creativo e le emozioni vissute nella realizzazione dell'opera. La presentazione è inoltre parte di una settimana in rosa del Teatro, che vede stasera lo spettacolo "Teti: una ninfa, una madre", di Giuseppina Norcia e con Roberta Pasquinucci Cocco, mentre venerdì è previsto il matinée di "Sei donne che hanno cambiato il mondo", di e con Gabriella Greison.

