Iniziative nazionali e internazionali per valorizzare la dimensione sociale, culturale ed economica del prodotto territoriale Sardegna. Sono gli obiettivi del progetto “Uniss: un futuro da Giganti” presentato questa mattina nell'Aula Magna dell'Università di Sassari. Gli altri partner del progetto sono il Banco di Sardegna, la Fondazione Mont'e Prama e la Dinamo basket che sfrutterà le coppe europee per veicolare messaggi e iniziative all'estero con le sue tre squadre. Scelti anche i testimonial degli spot girati nella sede centrale dell'Università sassarese: Marida Orazzo, nuovo play Dinamo femminile, Claudio Spanu, capitano DinamoLab basket in carrozzina, Stefano Gentile, David Logan e Anthony Clemmons della prima squadra maschile.

Il rettore Gavino Mariotti ha aggiunto: “Grazie alla Regione Sardegna stiamo allestendo un impianto fotonico per collegarci col mondo, con un investimento di 22 milioni di euro”.

Il presidente Stefano Sardara ha detto: “Quello che stiamo facendo oggi dà un segnale fortissimo alla Sardegna, anche qui si può fare sistema, è l'unico modo perché questa Regione torni ad avere il valore che merita”.

© Riproduzione riservata