Da maggio a luglio con tante forme di invito alla lettura che si intersecano con altri eventi. Parte da Sennori e Alghero l’edizione numero 13 del Festival “Un’isola in rete” che proporrà quasi 50 appuntamenti. Organizza il Centro di ricerche filosofiche, letterarie e di scienze umane di Sassari in collaborazione con i Comuni.

La novità più gustosa è il format, come spiegato dal direttore artistico Giuseppe Pintus: «Presentiamo non solo romanzi ma anche saggi. Per gli eventi di Sennori nella biblioteca faremo l’aperitivo radiofonico, due intervistatori dell’autore col formato podcast, trasmesso in video e radio. Alla fine della presentazione del libro, la presentazione di una cantina e di un vino fatta da un sommelier».

L’altra novità è che oltre a toccare le città di Sassari e Castelsardo, il festival farà tre trasferte: il 16 maggio al Circolo dei Lettori di Torino, poco prima dell’inizio del Salone del Libro, il giorno seguente a Genova e dal 22 al 25 giugno ad Ajaccio in sinergia col Festival de ciel.

Tra gli autori Massimo Onofri, Luca Doninelli e René de Ceccatty.

In previsione anche una serata nel carcere di Nuchis-Tempio.

L'evento è inserito nel cartellone di Salude & Trigu

