Un appuntamento che sul finale potrebbe indicare la strada per vivere il vostro “giorno perfetto”. È la lezione di Daniel Lumera all’interno della Rassegna Unione Cult, domani alle 19,30 all’Amsicora Stadium di Cagliari. Docente, scrittore, formatore internazionale, Lumera è un punto di riferimento nell’area della scienza del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione.

Per l’occasione il pensatore presenterà la sua ultima opera “La lezione della farfalla. 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere” (Mondadori), scritto a quattro mani con Immacolata De Vivo, scienziata e docente di origine italiana all’università americana di Harvard, massima esperta nel settore dell’epidemiologia molecolare e della genetica del cancro. I due, con il consueto battito d’ali della farfalla, indicano tra le pagine del libro il percorso per un benessere quotidiano. Basta un piccolo cambiamento per vivere in salute, più felici e più a lungo.

L’appuntamento - Domani Daniel Lumera si troverà a dialogare con Francesco Abate e Caterina Pinna, giornalisti de L’Unione Sarda, nella serata organizzata con Tribune e la libreria Il Bastione. Il pubblico avrà l’occasione di ascoltare e confrontarsi con lo stesso autore sulle sette consapevolezze fondamentali.

La diretta - In streaming, domani alle 19,30 su unionesarda.it e sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda. Venerdì alle 12 sarà sulla nostra pagina Instagram @unionesarda.it

Michela Marrocu

