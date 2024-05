Lo spettacolo è divertente e il fine è benefico. La commedia “Ortensia ha detto: ‘Me ne fu!’ in scena sabato al teatro Astra di Sassari servirà per raccogliere fondi da destinare ad Alice Odv - Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi. Il laboratorio teatrale del Circolo Ricreativo dell’Università di Sassari - CRUS propone un doppio spettacolo: alle 18 e alle 21.

“Ortensia ha detto: ‘Me ne fu!’ è una commedia degli equivoci ambientata negli anni '70. Nello studio dentistico del dottor Follbraguet, animato da un gruppo di personaggi sopra le righe, l'impertinenza della cameriera Ortensia scatena una serie di incomprensioni, bugie e avventure esilaranti. In scena Davide Deiana, Luisella Pisottu, Loredana Chessa, Piero Pisano, Barbara Casu, Maria Rita Pitzolo, Barbara Virdis, Anna Maria Posadino, Laura Pistidda, Lilli Mossa e Barbara Serdino.

L'associazione Alice sarà presente a teatro con uno stand: chiunque potrà avvicinarsi e avere materiale sull'endometriosi, chiedere informazioni sulle attività, sulla patologia e sui campanelli d'allarme per fermarla sul nascere e sull’associazione.

“Siamo grate a Davide Deiana e al gruppo di attori da lui diretto per aver voluto nuovamente organizzare una serata in cui il teatro e la consapevolezza sull’endometriosi danzano all’unisono - dichiara Elena Crobu, referente Sardegna di Alice odv -. È grazie a queste iniziative che riusciamo a sensibilizzare la comunità in modo trasversale. E solo attraverso queste informazioni possiamo favorire la conoscenza e, di conseguenza, la prevenzione rispetto ad una malattia che colpisce oltre tre milioni di donne nel nostro Paese”.

