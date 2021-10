Un monumento in onore di Julian Assange per lanciare il messaggio: “La menzogna è la malattia. La verità è la cura”.

A dedicare l’opera al fondatore di Wikileaks sono stati due artisti Gianmarco Serra e Maurizio Cont.

L’opera verrà presentata ad Albinia (Grosseto) e poi verrà collocata nel Comune di Priero (Cuneo) dove il sindaco Alessandro Ingaria ha voluto accoglierla “in omaggio al movimento e alla libertà, come al coraggio e all’indipendenza delle idee di Assange”.

"Si tratta – spiegano gli autori - di una stele di ferro e plexiglass che si innalza per sette metri, attraversando una gabbia colorata. Sulla stele, tra due pezzi trasparenti di plexiglass, è scritto il nome Julian per simboleggiare la sua vita sospesa per la verità”.

(Unioneonline/l.f.)

