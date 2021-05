Arte, cultura, prodotti enogastronomici, eventi sportivi e molto altro nel cartellone di manifestazioni promosse dall’Unione dei Comuni nel Guilcier. Un’idea sulla quale si ragionava da tempo e che per la prima volta, seppur solo per gli eventi finanziati dall’Unione dei comuni, quest’anno si è riusciti a realizzare in un unico cartellone.

Complessivamente l’Unione ha stanziato dal proprio bilancio 63mila euro. “Quest’anno siamo riusciti a calendarizzare con anticipo gli eventi che saranno proposti – sottolinea il presidente dell’Unione Serafino Oppo -. Lo spirito è quello di promuovere beni e prodotti del territorio. Volevamo fare in modo che i vari eventi proposti nei singoli Comuni non coincidessero con altri fissati in centri vicini nelle stesse giornate. Le manifestazioni che rientrano in questo calendario promosso dall’Unione avranno lo stesso logo, a ciascun Comune l’Unione ha assegnato sette mila euro”.

Per quel che riguarda Abbasanta nel cartellone del Guilcier figurano i festeggiamenti per Sant’Agostino, dal 16 agosto al 5 settembre, e il “Piatto che unisce”, ai primi di giugno. Come manifestazione di riserva “Natale in corso”. Aidomaggiore partecipa con “Ballos a tre pizzas” il 14 settembre e con “Aidumajore in festa” il 30 ottobre. Boroneddu l’8 agosto propone “Notte sotto le stelle” e il 19 settembre un percorso nei muristenes. Ghilarza ha indicato i festeggiamenti per San Palmerio (dall’8 al 12 luglio) e quelli per Sant’Antioco (dal primo al 7 agosto). Come manifestazione di riserva “Arte e sapori”. A luglio Norbello scende in campo con la kermesse “Radici” mentre Paulilatino propone per il 28 agosto il “Palio de sos chinaos” e per l’11 settembre “Atobios de carrasegae”. Sedilo punta su “Zenias de atonzu” il 9 e 10 ottobre, mentre Soddì il 22 luglio sulla festa per Santa Maria Maddalena e il 23 dicembre su “Aspettando il Natale”.

Tadasuni, a settembre, propone una mostra di oggetti, sculture e foto sulla realtà locale.

Nella delibera adottata dalla Giunta dell’Unione si chiarisce che il calendario potrebbe subire delle modifiche dato che l’emergenza sanitaria non è cessata.

