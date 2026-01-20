Nella ricorrenza del 161° anno della morte, la Pinacoteca Nazionale di Sassari annuncia un'acquisizione di un'opera del cagliaritano Giovanni Marghinotti, il maggiore pittore sardo dell’Ottocento. Si tratta di un bozzetto per la tela Festa campestre (1861), esposta nel Museo sassarese, che arriva in dono in nome e in ricordo dei coniugi Franco Cruciani e Maria Luisa Pani. La Pinacoteca ringrazia anche il professor Simone Mereu, che ha indirizzato la donazione.

All'artista cagliaritano, inserito nell'Accademia dei Virtuosi al Pantheon di Roma e nominato pittore di camera del re Carlo Alberto, la Pinacoteca di Sassari ha dedicato cinque anni fa una mostra dal titolo “1821-2021. Giovanni Marghinotti e il fascino di Markos Botzaris, eroe romantico”.

Grazie all'amicizia tra Giovanni Marghinotti e Giovanni Antonio Sanna, è la Pinacoteca Nazionale di Sassari a vantare la più vasta e varia raccolta dell'artista cagliaritano.

