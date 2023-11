San Francisco, anni Novanta del Novecento. Tutto comincia quando alcuni agenti dell’FBI si presentano a casa di Ethan, sedici anni, la perquisiscono e arrestano suo padre, un reporter, con l’accusa di spionaggio. Il ragazzo sa cosa cercano: un documento crittografato che l’uomo ha nascosto in garage. Ethan decifra il documento, ma scoprirà presto che una ben più grave minaccia mette a rischio la sua città: San Francisco. Con l’aiuto dei suoi amici Abby e Michael e di un veterano di guerra che vive per strada con il suo cane, riuscirà a evitare il disastro.

Tra cristalli dai poteri misteriosi, antiche leggende, fughe rocambolesche, torri ed edifici che vengono risucchiati nelle viscere della terra, Gianluca Grechi con “L’estate in cui Ethan salvò San Francisco” (edizioni corsare, 2023, Euro 13, pp. 254) propone un romanzo avventuroso capace di conquistare sia il pubblico young, sia gli adulti. Non ha caso inaugura una nuova collana di narrativa delle edizioni corsare chiamata BORDER, che raccoglie storie in bilico, che oltrepassano i confini tra le diverse età e i generi letterari e raccontano quei momenti cruciali che la vita, con le sue continue sfide, ci chiama ad affrontare e superare. E qualche confine ama sicuramente superarlo anche Gianluca Grechi, dato che arriva alla scrittura da una laurea in economia e da una carriera professionale da manager. Tutte esperienze che per Grechi fanno comunque parte del suo bagaglio di scrittore: «In realtà, la narrativa c’è sempre stata. Gli studi in economia sono venuti successivamente. La mia passione per inventare storie è stata una costante, fin dai tempi in cui le raccontavo ai miei figli piccoli. Gli studi in economia mi hanno aiutato a impostare il lavoro in modo strutturato e organizzato, competenze preziose nella creazione delle trame dei miei libri».

Come è nata la storia di Ethan?

«Tutto ha avuto inizio da una domanda apparentemente semplice: cosa accade quando ti rendi conto che la tua città sta per vivere un evento straordinario e al tempo stesso terrificante, e poi ti rendi conto che la realtà supera di gran lunga tutto ciò che avevi immaginato? È ciò che accade a Ethan che si trova a fronteggiare una minaccia misteriosa che incombe sulla sua città. Come reagiranno i suoi amici? E i suoi genitori? Rivelare loro la verità, rischiando la loro vita? O agire da solo? Chi lo accompagnerà in questa avventura e chi lo contrasterà? Sono domande che travalicano la quotidianità di un adolescente e aprono la porta a un mondo di incertezze e pericoli».

Perché come protagonista ha scelto un sedicenne?

«L'adolescenza rappresenta un periodo di transizione: non più bambini, ma neppure adulti. Il mondo si apre con infinite scelte e possibilità, ma mancano ancora l'esperienza e la maturità. Si affronta la vita con sincerità, senza maschere, e accettando le conseguenze delle nostre azioni, perché così si cresce. Questo viaggio interiore si riflette nei rapporti con i coetanei, stringendo legami intensi e unici come mai succederà in futuro».

Perché proprio San Francisco come città da salvare?

«La risposta più diretta è che ho vissuto a San Francisco per dieci anni, ed è la città in cui sono cresciuti i miei figli. È un luogo di straordinaria bellezza, perfetto come sfondo per un mistery, con le sue nebbie avvolgenti, i suoi ripidi sali e scendi, e poi, naturalmente, il maestoso Golden Gate e l'isola di Alcatraz. Tuttavia, San Francisco è anche una città di frontiera, il punto d'accesso dorato verso il vasto continente americano, dagli anni della corsa all'oro alle rivoluzioni tecnologiche, internet e l'intelligenza artificiale. Una città da salvare a tutti i costi».

Quali nuove avventure attendono Gianluca Grechi scrittore?

«Attualmente sto lavorando a un nuovo libro, e questa volta ho deciso di tornare alle radici, ambientando la storia nella mia città natale, Milano. I protagonisti rimangono due adolescenti, ma questa volta Ethan e Abby diventano Marco e Valentina. La trama ruota attorno alla scoperta di un antico e inquietante orologio, al cui interno si cela un meccanismo misterioso. Attraverso una serie di enigmatici indizi, Marco e Valentina saranno condotti in un affascinante viaggio attraverso la città, cercando di svelare i segreti dell'orologio, le sue origini e il destino che potrebbe segnare in maniera drammatica il futuro di Milano».

