Il Politecnico Argonauti di Olbia si prepara a spalancare le porte a Ugo Panella. L’evento che avrà per protagonista il noto fotoreporter, vero e proprio testimone del nostro tempo con le sue esperienze sui teatri di guerra, è in programma domani alle 18.30.

Celebrato fotoreporter, impegnato in Ucraina e in Palestina con l’associazione Soleterre per la cura dei bambini affetti da patologie oncologiche, attraverso le sue immagini Panella condurrà i presenti in un viaggio per comprendere le ragioni di due dei conflitti più complessi del nostro tempo. Attivo nei più caldi scenari del mondo e testimone con la giornalista Renata Pisu di alcuni dei più interessanti reportage del secolo scorso, il pluripremiato fotogiornalista spoletino fornirà un punto di vista neutro e reale, data la sua assidua frequentazione di quei luoghi.

L’incontro, che rappresenta il primo appuntamento del festival della fotografia Storie di un attimo 2025, verrà bissato il giorno dopo, alle 9.30, all’Attilio Deffenu con gli studenti dell’istituto tecnico.

