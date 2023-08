Sarà presentato venerdì 1 settembre alle 19, in via Nazario Sauro a Perfugas, il libro di Bartolomeo Porcheddu dal titolo "Tutte le strade portano a Tybula (Tula)".

L'evento è organizzato dal Museo Archeologico Paleobotanico.

Interverrà all'evento Sofia Maxia, assessora alla cultura del Comune di Perfugas.

«Individuata la stazione di sosta di Viniolis indicata nell’Itinerario Antonino per la Sardegna sulla strada “A Tybulas Sulcis”. L’arteria partiva da Tybula (Tula) e a XII o XV miglia (a seconda dei testi) incontrava la prima fermata, chiamata Viniolis o Viniolas. Un cippo che segna il CVXXX[…] miglio da Cagliari è stato rinvenuto in località Sa Mela, oggi frazione di Erula, proprio sulla strada che da Tula porta a Valledoria - si legge nella presentazione dell'evento -. Ancora nel Medioevo, il maggiore centro di tutto il territorio compreso tra Erula e Perfugas era Bàngios, un esteso villaggio che possedeva ben cinque chiese, di cui la parrocchiale era San Giorgio, oggi allo stato di rudere. Bàngios, in sardo, traduce l’italiano Terme. Il nome citato nell'Itinerario come stazione di Viniolis corrisponde a quello di Badde ‘Inzas (Valle delle Vigne), toponimo ancora presente a Bàngios».

