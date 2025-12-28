Turandot delle Stelle, la Banda Dalerci esegue "Nessun dorma" in alghereseAppuntamento alle 18 al Forte della Maddalena
La Banda musicale Antonio Dalerci, diretta dal maestro Antonio Garofalo chiuderà la XXIII edizione del FestivAlguer con l’evento intitolato: “Turandot delle Stelle”, dedicato alla celebre opera di Giacomo Puccini.
Oggi, domenica 28 dicembre, alle 18 presso il Forte della Maddalena recentemente restaurato, in scena uno spettacolo internazionale che unisce musica, videomapping e scambio culturale, con concept, disegni, animazioni per la regia di Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni. Un progetto speciale promosso da ExPop Teatro per celebrare il centenario della prima rappresentazione della Turandot alla Scala di Milano (1926-2026). L’opera sarà calata nel contesto locale, con l’adattamento e la traduzione in lingua algherese, delbrano “Nessun dorma” a cura di Franco Cano ed eseguito da Silvia Meloni.