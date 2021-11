“In soli tre minuti di tempo i partecipanti dovranno filmare e presentare Cagliari in brevissimi corti d’autore che ne evidenzino i pregi, e magari anche i difetti, cercando di fissare peculiarità, angoli nascosti, storie originali e i luoghi suggestivi”.

Questo il format di “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, competizione tra cortometraggi aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza, organizzata nell’ambito della quindicesima edizione del Premio Alziator, intitolato alla figura dell’indimenticato scrittore, studioso e giornalista cagliaritano.

"La sezione cinema del Premio Alziator – spiega una nota della Fondazione Alziator – sarà presentata questo pomeriggio, venerdì 19 novembre, alle ore 17 nell’auditorium della Parrocchia SS. Crocifisso in via Zagabria con un evento che avrà protagonista principale la città di Cagliari.

Il patron del Premio Alziator Maurizio Porcelli illustrerà il programma della sezione cinema e intervisterà uno dei grandi conoscitori del capoluogo, lo scrittore Giuseppe Luigi Nonnis, per anni preside nelle scuole superiori, autore di veri e propri best seller dedicati alla città di Cagliari ed uno dei più attenti conoscitori della realtà cittadina che presenterà i suoi volumi dedicati a Stampace e Villanova tratti dalla collezione delle Nuove Passeggiate Semiserie edite da Arkadia.

Le giornate del Concorso per Cortometraggi saranno sabato 27 novembre alle ore 17 nella Sala grande del complesso Uci Cinemas di Piazza Unione Sarda, quando arriverà a Cagliari Luca Verdone, fratello di Carlo, regista, studioso, sceneggiatore nonché consulente della Fondazione Casa Museo Alberto Sordi per un omaggio all’Albertone nazionale di cui ricorreva lo scorso anno il centenario della nascita rinviato causa covid, e venerdì 10 Dicembre alle ore 17 presso il Thotel con protagonista Enrico Vanzina, fratello del celeberrimo regista Carlo scomparso alcuni anni fa, che presenterà il suo libro “Mio fratello Carlo” edito da HarperCollins che ripercorre oltre 50 anni di carriera di una delle coppie che hanno segnato in modo indelebile la storia del cinema italiano.

Nel corso delle due manifestazioni parteciperanno attori e personalità di grande caratura artistica che hanno lavorato con Alberto Sordi e con i fratelli Vanzina, mentre nella giornata finale saranno anche proclamati i vincitori dei vari premi in concorso che riceveranno i riconoscimenti dalle mani del Maestro Vanzina”.

Le proposte dovranno pervenire entro il 6 dicembre. Informazioni sul sito e sui profili social del Premio Alziator.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata