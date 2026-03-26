A Su Palatu e sas iscolas di Villanova Monteleone si inaugura sabato alle 18.30 la mostra “Tre donne intorno al cor”, parte terza. Organizzata da Uffici d’arte e con la curatela di Mariolina Cosseddu, l'esposizione è lo sviluppo di un vasto progetto scandito in più momenti ognuno dei quali propone l’incontro di tre figure femminili in dialogo tra loro.

Tre figure femminili di età, formazione e scelte formali differenti eppure ravvicinate da impegno, sperimentazione, ricerca.

Rosanna Rossi, maestra indiscussa del nostro contemporaneo, presente sulla scena artistica dalla fine degli anni cinquanta, è stata protagonista di stagioni fondanti il processo di rinnovamento figurale della cultura isolana. In mostra dalla serie dei “Camouflage”, gli Stendardi, acrilici realizzati su tela da cantiere in policarbonato, e i grandi oli con cui si inaugura questo prezioso itinerario avviato nel 2004 e lasciato aperto negli anni a varianti e metamorfosi di sorprendenti soluzioni.

Josephine Sassu appartiene ad una generazione successiva e, fin dagli esordi, negli anni novanta, impegnata nell’indagine di temi e aspetti di un sociale ambiguo e pericoloso. In mostra una piccola ricognizione di momenti diversi del suo ventennale itinerario in cui sperimenta materiali insoliti ed effimeri, e una stanza propria dove gioca con l’essenza più profonda della sua intimità.

Gloria Musa e Sabrina Oppo, duo artistico attivo dal 2023, rappresentano la nuova generazione attenta e preparata. Impegnate nell’ambito della fotografia artistica, hanno firmato diversi progetti che investono temi naturalistici e istanze archetipe: mito e natura nella ricerca delle origini, dell’identità femminile, del rapporto con l’ambiente. Il corpo come strumento di riflessione creativa, luogo di estasi e conflittualità, allegoria inverata della carne e dello spirito: così nelle serie dei lavori “Quanto è profondo il mare” e “Ecdisi dell’anima”, composizioni sulla dualità di ogni cosa, sulla morte e rinascita, sulla eterna metamorfosi.

Durante la serata inaugurale si potrà assistere alla performance poetica di tre giovani che interpreteranno le liriche del poeta Luca Scognamillo: Francesca Manca, Cristian Grosso, Debora Fermo leggeranno, nelle stanze delle artiste, una ragionata selezione delle poesie pubblicate dal giovane poeta e lasciate come eredità ad altrettanti nuovi poeti.

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