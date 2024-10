Le voci ancestrali del canto a tenore e le maschere tragiche del carnevale barbaricino ma anche Dj set per i giovani e giochi per bambini. Il tutto accompagnato dalle degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio e la presenza di laboratori di cucina internazionale.

È tutto pronto a Dolianova per la sesta edizione di “Dolia è” promossa dal Comune e dall’Assessorato regionale del Turismo in programma sabato e domenica prossimi. Nel centro del Parteolla arriveranno alcuni dei gruppi più importanti del panorama della musica tradizionale.

Si parte il 19 ottobre alle 10.30 con l’apertura degli stand degli artigiani e hobbisti in Piazza Europa e Piazza Brigata Sassari e l’avvio dei laboratori di preparazione di formaggio, pane, pasta e dolci tradizionali. Alle 11 il primo spettacolo musicale con l’esibizione del pianista Ignazio Origa. Nel corso della mattinata l’apertura dell’area street food (sardo – europeo – giapponese) in collaborazione con la Festa del Gusto e Invitas. Alle 12 ancora musica con la cantante Elisabetta Porceddu accompagnata da Ignazio Origa.

Alle 14 la sfilata degli abiti medievali a cura dell’associazione Memoriae Dolia Episcopatum seguita dagli spettacoli dei dj Anthony Zella, Lukarne e la Moon Fango Band. Alle 19 sarà il turno del Gruppo Folk Città di Dolianova con i balli in piazza. Spettacolo che sarà replicato anche il giorno successivo alle 12.30. Alle 20 la sfilata delle maschere Urthos e Buttudos di Fonni.

Domenica 20 ottobre alle 11.30, il concerto del coro “Punto Musica”. Alle 16 spazio alla moda con la sfilate delle Sartorie della Sardegna e le creazioni di Paola Salis indossate dalle modelle della 2000 Academy di Capoterra. Alle 17 il momento più atteso con la Rassegna di Canto a Tenore. A Dolianova saranno presenti i Tenores di Bitti “Remunnu ‘e Locu”, “Supramonte” di Orgosolo” e “Santu Cosomo” di Mamoiada. Altro appuntamento da non perdere alle 18.30. In piazza sfileranno Mamuthones e Issohadores, maschere simbolo della tradizione sarda.

© Riproduzione riservata