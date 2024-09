Si avvia a conclusione con un appuntamento imperdibile la Pastorale del Turismo organizzata dalla Diocesi di Nuoro e Lanusei presieduta dal Vescovo Antonello Mura.

La kermesse ha voluto dedicare uno spazio importante alle tematiche imprenditoriali invitando una celebre personalità che da molti anni è un apprezzato saggista, molto seguito dai giovani e spesso ospite nei più importanti festival letterari in giro per l’Italia.

E’ Oscar Farinetti, che presenterà questa sera, martedì 3 settembre, alle 21.30 nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì, la sua ultima fatica letteraria intervistato dal giornalista de L’Unione Sarda Giuseppe Deiana.

Ad intervallare le parole del patron di Fontanafredda, le note magiche di un virtuoso straordinario dell’armonica a bocca e del beat box qual è Moses Concas, vincitore nel 2016 di Italia’s Got Talent e tra i più importanti artisti sardi sulla scena internazionale.

Recentemente è stato tra gli sfidanti dei migliori concorsi mondiali delle varie edizioni del celebre talent show internazionale che lo ha visto protagonista in America ed in Spagna.

Negli ultimi anni, dopo i successi editoriali con “Dialogo tra un cinico ed un sognatore”, pubblicato da Rizzoli e scritto a quattro mani con Piergiorgio Odifreddi, e “Serendipity, 50 storie di successi nati per caso” edito da Slow Food, Oscar Farinetti era tornato in libreria con altri due best seller della Rizzoli, “Never Quiet, la mia storia (autorizzata malvolentieri)” e 6X2, anche in questo caso un lavoro in tandem concepito con Oscar Di Montigny.

Per questa edizione della Pastorale, il guru di Eataly, l’impero delle eccellenze dell’agroalimentare italiano nel mondo che conta oltre 8.600 dipendenti con punti vendita e store espositivi in oltre 10 Nazioni, sempre più viaggiatore globale e profondo conoscitore del mondo e dell’imprenditoria, racconterà il nuovo volume “10 mosse per affrontare il futuro. Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza” edito da Solferino.

Questo libro è un ponte. Unisce il passato, quello di tutti, e il futuro, quello di ciascuno. In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l'avvenire fa paura, ma c'è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare: progettarlo, giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse. Lo dimostra un testimone d'eccezione: Leonardo Da Vinci, che le aveva già previste e provate tutte e che non a caso era un genio. A lui Oscar Farinetti si rivolge come interlocutore ideale per dare autorevolezza ai suoi dieci consigli, e a lui, in cambio, racconta a sua volta alcune storie. Quella dei giovani rivoluzionari del Maggio '68 che immaginarono il futuro e quella di Marilyn Monroe che non riuscì a costruirselo; quella di Che Guevara che tentò di cambiarlo e quella di Andy Warhol che volle trasfigurarlo, o di Miles Davis che riuscì a colorarlo. E altre ancora, per finire con una riflessione su ciò che letteralmente lo alimenta, il futuro: il cibo, che unisce tradizione e innovazione, piacere immediato del gusto e valore permanente della sapienza gastronomica.

Le dieci mosse suggerite da Farinetti sono passi di una costruzione che non si improvvisa e che non si compie da soli: occorre un'intelligenza collettiva che può nascere solo da una profonda cultura condivisa. Così, con le note dell'esperienza e della passione, del talento e dell'ironia, l'autore costruisce una potente variazione sul tema delle «ricette per il successo», rinnovandolo e arricchendolo per creare una sinfonia di storia e storie, la sola capace di ispirarci e muoverci all'azione e al cambiamento.

L’ingresso è libero e gratuito.

