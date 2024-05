Nuovamente in scena la comicità, lo spettacolo, la straordinarietà della compagnia Teatro Circo Maccus diretto da Virginia Viviano.

Al via domani a Quartucciu la terza edizione della rassegna “Le Domeniche Volanti”, con otto giornate e sette compagnie provenienti da tutta la Sardegna allo Spazio Maccus in via dei Gerani a Sant'Isidoro.

ino al mese di ottobre, per 2 domeniche al mese e con esclusione di luglio e agosto, appuntamento con uno spettacolo alle ore 12. Ad anticiparlo alle 10.30 laboratori di giocoleria e acrobatica aerea su trapezio e tessuti per famiglie.

Il debutto è per domenica 12 maggio, quando lo Spazio Maccus proporrà il laboratorio di Teatro Circo per famiglie, mentre alle 12, la compagnia Bocheteatro mette in scena lo spettacolo “Sorichitta”, scritto da Monica Corimbi. Il 26 maggio spazio alla compagnia Teatro “La Maschera, per Diavoli e Pentole” di e con Daniele Pettinau. Realizzato con l’arte dei burattini, in un esilarante gioco lessicale sardo-giapponese, lo spettacolo narra le vicende di Tanaki Ndisciu, un demone della tradizione popolare giapponese.

Gli appuntamenti di giugno iniziano domenica 9 con l’omaggio alla maschera più rappresentativa della commedia dell’arte italiana: “Arlecchino e il furto d’amore” di Baracco Teatro dei Burattini e Teatro del Segno. Di e con Paolo Cattaneo, lo spettacolo fonde le più classiche tradizioni dei burattini italiani con la tradizione argentina. Il 16 giugno l’omaggio è rivolto al carnevale cagliaritano e alla sua storia con “W Re Canciofali”, scritto e diretto da Rita Atzeri, con Laura Fortuna e Marta Gessa. Nella nuova produzione de Il crogiuolo, Re Canciofali si è montato la testa.

L’8 settembre, dopo la pausa estiva, si riprende con la compagnia padrona di casa: Il teatro Circo Maccus propone “... in viaggio”, spettacolo di e con Virginia Viviano per i più piccini che racconta il viaggio della vita, a suon di musica, acrobazie e giocoleria. Il 22 settembre si passa dalla fiaba tetra e un po' horror dei fratelli Grimm all’Hansel e Gretel dell’Effimero Meraviglioso, rivisitato con l’ironia di una strega grottesca e divertente, che insegna ad affrontare le difficoltà e le paure restando uniti e credendo in sé stessi e nelle proprie risorse nascoste. La prima domenica di ottobre, per la regia di Giovanni Carroni, arriva “Il Pianeta Fai da Te” della compagnia Bocheteatro di Nuoro, di Monica Corimbi e Giovanni Carroni.

In chiusura, il 20 ottobre, torna il Teatro del Segno con “Rodari... per l’estate”, di e con Alessandra Leo e Stefano Ledda e con Tancredi Ermanno Emmi al contrabbasso. Traendo spunto dalla vastissima produzione letteraria di Gianni Rodari, due attori portano in scena l'eterno gioco del saggio e dello sciocco, dell'incapace e dello svampito coinvolgendo il pubblico in una alternanza di scherzi, letture drammatizzate, incespicando, cantando e mimando in un viaggio gioco divertito e divertente tra storie, le favole, filastrocche, mimo e clownerie.

