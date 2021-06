Il buio e i misfatti di Stato sulla grande civiltà nuragica della Sardegna. Un viaggio segreto nei luoghi più misteriosi della terra dei nuraghi. Documenti e immagini inedite ed esclusive sulla straordinaria storia del Popolo sardo. La nuova puntata di Top Secret, la trasmissione d'inchiesta in onda stasera su Videolina alle 21, curata e condotta da Mauro Pili, caporedattore dell'Unione Sarda, accenderà i riflettori sulla civiltà più antica del Mediterraneo. Luce sui nuraghi L'obiettivo della trasmissione è quello di fare luce sul perché questo immenso patrimonio archeologico dell'Isola venga sistematicamente ignorato e osteggiato. La puntata di oggi partirà da una località dell'Isola sconosciuta ai più con un mistero ancor oggi inviolato. Un sito incredibile che rappresenta uno dei più affascinanti segreti della storia primordiale della civiltà nuragica. Il volo sui Nuraghi Immagini spettacolari registrate dal cielo renderanno totalmente inedite le visuali sul grande patrimonio archeologico della Sardegna. Il drone di "Top Secret" ha sorvolato i luoghi più esclusivi e inesplorati dell'Isola. Un viaggio nella preistoria nuragica tutto proteso a capire, con documenti alla mano, il primato della Sardegna sulle altre civiltà del Mediterraneo. Silenzio di Stato Nel corso della puntata si cercherà anche di far luce sui motivi del grande silenzio di Stato e sui misfatti che da sempre caratterizzano la Civiltà Nuragica. Un report sulla grandezza storico culturale di questo immenso capitale archeologico universale rimasto per troppo tempo nell'ombra. Documenti segreti Nel viaggio di stasera di "Top Secret" saranno presentati documenti esclusivi sul ritrovamento dei Giganti attraverso tecnologie modernissime che hanno consentito la più innovativa campagna di scavi mai fatta in Italia. Fotogrammi segretissimi sul grande tesoro ancora nascosto nella collina dei Giganti a Mont' e Prama con i tracciati del georadar sull'intero sito. Intervista esclusiva La trasmissione d'inchiesta proporrà, poi, un'intervista esclusiva al professor Gaetano Ranieri che, insieme all'archeologo Momo Zucca, ha guidato quella spedizione scientifica nell'eremo di Mont ‘e Prama. Nel corso della puntata – spiegano dalla redazione di "Top Secret" – sarà presentato anche un documento inedito proveniente direttamente da Miami che attesta il primato di Mont‘e Prama nel Mediterraneo. Soprusi e abusi Il programma d'inchiesta della prima rete televisiva della Sardegna proporrà, poi, le immagini segrete e vietate sui soprusi consumati nel sito del Sinis. Un capitolo della puntata sarà dedicato anche ai giochi di potere sulla gestione dei beni archeologici in Sardegna. Saranno mostrate anche immagini sui gravissimi danneggiamenti di Stato nei confronti dei Giganti e dei Nuraghi dentro i poligoni militari. Nell'edizione di oggi anche il testamento identitario di Giovanni Lilliu, il patriarca della civiltà nuragica. Una testimonianza attuale e inedita che riapre il tema mai risolto della competenza della Regione Sardegna nel governo dei beni archeologici dell'Isola. Museo più lungo al mondo La puntata proporrà anche un viaggio inedito ed esclusivo sul più grande ed esteso museo lineare del mondo. Una ricostruzione dettagliata di un potenziale sconosciuto e ignorato che potrebbe rappresentare la più grande occasione di rilancio del patrimonio archeologico della Regione. In chiusura della puntata si passerà dal buio di Stato su tutta la Civiltà nuragica ad un evento straordinario registrato dalle telecamere di "Top Secret" nello splendido Nuraghe Losa di Abbasanta. Un avvenimento realizzato grazie alla collaborazione della coop Paleotur che gestisce uno dei più imponenti siti archeologici dell'Isola. L'appuntamento è per stasera alle 21.00 su Videolina con "Top Secret, Inchieste di Sardegna".

