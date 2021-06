Sono Arbatax e Baunei i “luoghi del cuore” pronti a rappresentare la Sardegna sugli iconici vasetti della Nutella.

La selezione è avvenuta nell’ambito dell’iniziativa “Ti amo Italia” che prevede l’uscita dei nuovi barattoli per l’autunno, ma con una grande novità: per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare i luoghi raffigurati sugli iconici vasetti, attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico.

Oltre 1600 le meraviglie scelte dagli utenti che, grazie alla loro varietà, hanno rappresentato quanto la nostra terra possa essere fonte di ispirazione: dai mari cristallini, alle rigogliose colline, passando dai monti e laghi fino ad arrivare alle città.

A sfidarsi nel duello finale sono state 84 location suggestive della nostra penisola, selezionate in collaborazione con ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), con l’obiettivo di creare sempre più consapevolezza sulla meraviglia dei luoghi che ci circondano.

I partecipanti, attraverso i loro voti, hanno scelto le immagini vincitrici rappresentative di ogni regione d’Italia.

Per la Sardegna a sfidarsi in finale sono state Arbatax e Porto Flavia, con la prima che ha riportato il 65% dei voti, e Baunei e la Costa Smeralda, con la prima che ha in questo caso totalizzato l’80% dei voti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata