Gioielli e scialli, cappelli e abiti, l’arte delle stiliste sarde ha brillato sulla passerella della finale di The Look of the Year, giunta alla sua quarantunesima edizione. Con le loro creazioni originali, in un riuscito connubio di tradizione e innovazione, Irene Piccinnu, Barbara Dalu, Marinella Porru, Bettina Tola, Rosalba Piras e Gianfranca Dettori, hanno reso protagonista la Sardegna.

Abito di Barbara Dalu

La sfilata, nella serata conclusiva della kermesse del patron Nuccio Cicirò, al Teatro Ariston di Sanremo; abiti e accessori sono stati indossati dalle modelle vincitrici delle passate edizioni. «C’è stata tanta emozione nel vedere sfilare le creazioni delle nostre stiliste», commenta Luisa Cardinale, ideatrice del progetto. «Soprattutto raccogliere l’apprezzamento di personaggi importanti della moda come Chiara Boni, le immagini delle collezioni stanno già girando in tutto il mondo. Grande soddisfazione per la scelta di alcuni abiti di Marinella Porru e Barbara Dalu, protagonisti dello shooting fotografico di un importante marchio mondiale».

Ad aggiudicarsi il concorso, da sempre trampolino di lancio delle future top model, la venezuelana Eliseth Santacruz Gonzales e l’estone Stepan Semjonov. Mentre la stilista Chiara Boni ha ricevuto il premio “The Look of The Year 41esima edizione” dall’assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi. L’evento è stato presentato dalla showgirl e modella svedese Victoria Silvstedt e dall’attrice Alessandra Monti.

© Riproduzione riservata