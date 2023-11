«Giornate intense a Macerata dove ho partecipato con la delega del Sindaco per rappresentare il nostro Comune per parlare della terra cruda». A raccontarlo è Enrico Collu, ex sindaco e attuale presidente del consiglio di San Sperate che sabato si trovava nella città marchigiana in occasione di "Costruire contemporaneo con la terra cruda", la giornata dedicata a quello che in Sardegna viene chiamato "Ladiri".

Un convegno organizzato dall’associazione "Città della terra cruda", in collaborazione con il Ecomuseo Villa Ficana e il Comune di Macerata.

«In serata abbiamo approvato il bilancio dell'associazione internazionale delle città della terra cruda dove saranno programmate le attività per il prossimo anno che vedranno coinvolta anche San Sperate», anticipa Collu. «La mattina di sabato ho partecipato a una animata tavola rotonda che ha coinvolto amministratori, tecnici e associazioni sul tema “costruire in contemporanea sulla terra cruda” e dove ho dato il mio contributo come amministratore ben consapevole delle problematiche sollevate dai tecnici e dagli esponenti delle associazioni di categoria».

Presenti anche il presidente Marco Sideri sindaco di Ussaramanna, l'architetto Anna Paola Conti e l'architetto Gaia Bollini del comitato scientifico dell'associazione.

