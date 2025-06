Le eccellenze enologiche si danno appuntamento a Tempio Pausania per la tre giorni dedicata al gusto di Borgo di Vino in Tour. L’evento, che rientra nel ciclo di iniziative della rassegna InVita-La Via dei Borghi, propone un viaggio nelle eccellenze enologiche di 40 cantine nazionali e in quelle gastronomiche, che passano attraverso le preparazioni culinarie di 16 ristori, tra ristoranti e bar.

L’inaugurazione è prevista oggi alle 20 con l’apertura degli stand per le degustazioni, che proseguiranno fino a domenica, all’insegna della qualità e del gusto attraverso i vini proposti in assaggio e i piatti preparati per l’occasione dai locali coinvolti nel progetto, accompagnate da momenti musicali.

Nel corso delle serate si esibiranno per le vie del centro la Funky Jazz Orchestra di Berchidda, il Coro Gabriel di Tempio Pausania e il Coro di Nulvi, il Gruppo Folk Accademia delle Tradizioni Popolari città di Tempio e il Gruppo Folk Civitas Mariana di Luogosanto. In particolare, domani (ore 20) spicca “Aspettando Faber” con Marco Carta e Denise Guye in Piazza Italia, a cura di Tempio Faber Festival-Ass.Iskeliu.

