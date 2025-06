Dicembre letterario, anteprime estive parte mercoledì 25 giugno a Villacidro. L’appuntamento è al mulino Cadoni alle ore 19 con Enrico Pandiani che presenta il suo romanzo Rimorsi, edizioni Nero Rizzoli. A dialogare con l’autore sarà Ciro Auriemma. Sarà questo il primo di nove appuntamenti letterari in giro per luoghi suggestivi della Sardegna, pensato dal Club Jane Austen isolano. A seguire Maria Francesca Chiappe, che il 4 luglio a Ussaramanna presenterà “Uguale per tutti” edito da Castelvecchi. Il giorno dopo, il 5 luglio, il viaggio letterario prosegue a Sassari con Maria Grazia Calandrone, un incontro con l'autrice che promette di regalare molte sorprese.

A Cagliari invece lo spettacolo “Sei per Austen”, idea e regia di Giuditta Sireus, l'appuntamento è per il 13 luglio al Teatro Doglio. Il 17 luglio a Baradili è tempo di parlare di una figura di donna davvero importante tempo fa nella società, “La Levatrice” scritto da Bibbiana Cau, edito da Nord. Il 18 e 19 luglio doppio appuntamento a Sanluri e a Cagliari con la scrittrice Alessia Gazzola “Miss Bee” e il cadavere in biblioteca, pubblicato da Longanesi. A Galtellì sarà Marilù Oliva a parlare della “Bibbia raccontata dalle donne”: a farle da preciso sfondo sarà la chiesa di San Pietro del paese, affrescata con storie dell'antico e nuovo testamento. Nuoro accoglie invece Piergiorgio Pulixi il 27 agosto con il libro fresco di stampa “L'uomo dagli occhi tristi” edito da Rizzoli. Sempre a Nuoro, si chiude l'anteprima del Festival il 5 settembre con Maria Pierri con “Gotico Salentino” pubblicato dalla casa editrice Einaudi.

Cosa unisce il ritrovamento di un cadavere occultato per anni dentro un muro, un enigmatico incidente d’auto, un inafferrabile pirata della strada, una famiglia disgregata, una rapina sanguinosa e un misterioso club per scambisti? Nulla. O meglio, nulla in apparenza. Perché il bandolo della matassa c’è, è lì a portata di mano. Manca solo qualcuno sveglio abbastanza da saperlo afferrare. Perlomeno finché non entra in campo Numero Uno, l’impenetrabile capo di un’agenzia investigativa sui generis che, tenendoli per il collo, spedisce gli ex criminali della banda Ventura a ricomporre le tessere di un puzzle che si rivela essere un vero rompicapo. E così, Max, Abdel, Sanda e Vittoria, galeotti evasi in Francia e latitanti in Italia sotto copertura, si ritrovano ancora una volta a cedere al ricatto e a mettere a repentaglio la loro stessa vita per non perdere ciò che a fatica sono riusciti a costruire: un’esistenza normale, ordinaria, che spazzi via per sempre il passato che bramano di lasciarsi alle spalle. Tra club privé e locali a luci rosse, i quattro della banda Ventura si inabisseranno in una Torino più buia della notte, in cui giochi pericolosi e passioni promiscue si fondono fino a deflagrare.

© Riproduzione riservata