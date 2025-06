La diva discreta è morta a 91 anni. Lea Massari si era ritirata dal cinema da oltre 30 anni e poco o nulla si sapeva della sua vita privata, tanto che la notizia è uscita oggi, a funerali già avvenuti.

Di film celebri ne ha girati tanti, da "Una vita difficile" (ha vinto il David di Donatello) a "L'avventura", da "Segreti segreti" a "Cristo si è fermato a Eboli" (Nastro d'Argento), ma per i sardi Lea Massari sarà sempre cara per avere debuttato in "Probito" il film diretto dall'immenso Mario Monicelli e tratto dal libro "La madre" di Grazia Deledda.

L'allora ventunenne Lea Massari interpretò Agnese Barras al fianco di un attore sardo vero, come Amedeo Nazzari, e di un'altra celebrità come Mel Ferrer. Il film venne girato quasi interamente in provincia di Sassari.

