Per celebrare il legame tra il mare e il cinema, e per rilanciare la candidatura di Alghero come città del cinema in Sardegna, torna il festival "Cinema delle Terre del Mare".

La manifestazione, che si svolge dal 5 al 20 luglio (con un'anteprima oggi), è un viaggio tra proiezioni, reading, masterclass, itinerari cineturistici e libri, tutto dedicato alla storia tra mare e settima arte. Il festival, alla sua 13/a edizione, è un evento itinerante che si sposta tra baie, calette, spiagge, spazi urbani storici e, per la prima volta, anche in luoghi affascinanti come la miniera a cielo aperto dell'Argentiera e Santa Teresa Gallura.

È promosso dal Centro servizi culturali Alghero della Società Umanitaria, con la direzione artistica di Alessandra Sento, il supporto di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna e Camera di commercio di Sassari-Progetto Salude & Trigu.

Alessandra Sento, direttrice artistica del festival, spiega: «Quest'anno ci sentiamo pronti per portare il nostro viaggio tra terra e mare oltre i confini di Alghero. Il cinema d'essai, libero e indipendente, ci accompagnerà anche a Santa Teresa Gallura e all'Argentiera. Per ringraziare chi ci segue da sempre, abbiamo istituito il Premio del pubblico, che sarà assegnato ai film della sezione pomeridiana Immersioni».

Per questa edizione sono in programma 16 titoli, con produzioni indipendenti di giovani registi e film presentati nei più importanti festival internazionali. Tra i nomi di rilievo ci sono il regista danese Jacob M›ller con la produttrice Charlotte Hjordt, la regista Sara Fgaier, il regista corso Frédéric Farrucci e l'attore greco Symeon Tsakiris. Attesissimo anche Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, che terrà un reading sull'ambiente insieme al filosofo Telmo Pievani. Per la prima volta, le proposte del festival sono suddivise in tre sezioni: Immersioni, che ogni sera alle 18 a Lo Quarter presenta i film candidati al Premio del pubblico; Arcipelaghi, con proiezioni serali in spiaggia o in centro città alle 22; Tuffi, dedicata ai bambini tra i 5 e i 10 anni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata