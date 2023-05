“Murales di Sardegna”, la collana che arricchisce la Biblioteca dell’Identità voluta da L’Unione Sarda, è un percorso ideale per scoprire il meglio del muralismo tra vie, piazze, giardini dei piccoli borghi sardi e delle città della nostra regione. Un percorso capace di illustrare al meglio tecniche, tematiche, testimonianze di quella che non si può riduttivamente definire “arte di strada”. Tra passato e presente, nel ricordo di antichi mestieri e sapori, nel desiderio di cambiamento e di modernizzazione, le immagini di Gianni Sirigu – curatore dell’opera – spalancano una porta su un mondo artistico di assoluto livello, in grado di esprimere i sogni, i desideri, le conquiste della gente di Sardegna.

L’ottavo volume della collana “Murales di Sardegna”, sarà in edicola domani, in vendita con L’Unione Sarda al prezzo di 8,50 euro oltre il costo del giornale.

Le tappe

Si scoprono le opere ospitate a: Sarroch, Sarule, Sassari, Scano di Montiferro, Sedilo, Sedini, Segariu, Selargius, Selegas, Sennariolo, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Siamanna, Silanus, Siligo e Silius.

Opere d’arte

Nel centro alle porte di Cagliari, Sarroch, campeggia una devota rappresentazione di Sant’Efisio glorioso. L’attaccamento ai valori della tradizione hanno ispirato i murales di Sarule, in particolare si esalta la tessitura e una sentita religiosità. Nel capoluogo turritano c’è tanto da scoprire: la tartaruga di piazza Sant’Antonio, che uscendo dal mare schiaccia le ciminiere, è un ottimo punto di partenza. La natura struggente colpisce i visitatori di Scano di Montiferro. Naturalmente a Sedilo è soprattutto la spettacolare Ardia di San Costantino. Sedini inganna l’occhio con un imponente trompe-l’oeil. Un’idilliaca vita dei campi è la narrazione muraria proposta da Segariu. Splendidi murales, solidamente ispirati alle proprie tradizioni, comprese quelle religiose, campeggiano a Selargius. A Selegas spicca una Madonna primitiva, una Dea Madre, Maria Lai, i lavori dei campi. Nel solco della tradizione classica i lavori di Sennariolo. I murales di Senorbì esaltano la storia e le virtù dei senorbiesi. Solo di recente a Serdiana l’arte del muralismo ha conquistato il paese, con inediti risultati. Operai e artigiani sono protagonisti a Serramanna, ma c’è anche un filone contemporaneo. Serrenti, alla stregua di Serri, da borghi agricoli, si ispirano alla tradizione dei campi. Sestu non poteva dimenticare Emanuela Loi e la strage di via Amelio: toccante. Giocosi e colorati i murales di Settimo San Pietro. I murales di Siamanna sono un tuffo nel passato, persino nella scelta dei colori sembra di assistere a scena neorealiste. A Silanus forte è il richiamo ai bardi e ai poeti che, ancora oggi, si confrontano in agguerritissime gare letterarie. Maria Carta è sui murales di Siligo. Silius e la miniera, Silius e la panificazione, Silius e i campi, ecco la vita del quotidiano.

Giovanni Follesa

Il volume

