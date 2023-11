È morto all’età di 77 anni l’artista di Suelli Francesco Piseddu. Per tanti anni è stato professore di educazione artistica nella scuola media dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo di Senorbì, formando diverse generazioni di studenti. Poliedrico artista nato nel piccolo paese della Trexenta nel 1946, si matura al Liceo Artistico di Cagliari nel 1966 e nel 1970 consegue l’abilitazione all’insegnamento di disegno e storia dell’arte.

Nel 1973 allestisce la sua prima mostra personale di pittura alla galleria “Il Pennellaccio” di Cagliari, presentata da Foiso Fois, già suo insegnante al liceo. Oltre alla pittura ad olio, si dedica alla serigrafia, alla linoleografia (tecnica di incisione in rilievo eseguita su linoleum) e alla scultura. Dal 2003 si dedica alle vetrate artistiche con rilegatura in piombo, eseguendo vari lavori tra cui le due vetrate, di sei metri quadri ciascuna, per la Chiesa parrocchiale di Gairo.

Del 2008 è l’interesse per la pittura su ceramica e, inoltre, sperimenta la puntasecca e l’acquaforte su zinco seguendo i suggerimenti dell’amico Salvatore Atzeni. Un anno più tardi pubblica “Dal Masso di Montitzinniga”, apprezzato volumetto di poesie scritto tra il 1966 e il 1992. Sono suoi anche i restauri delle statue della Madonna del Rosario e della Madonna Assunta della Parrocchia di Santa Barbara a Senorbí.

