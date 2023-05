Secondo gli studiosi contemporanei, tra i quali il vescovo emerito d’Ogliastra monsignor Antioco Piseddu, è certo che san Giorgio di Suelli sia stato il primo vescovo della Barbagia Orientale nominato intorno all’anno 1000 sotto il Giudicato di Torchitorio e di sua moglie Nispella. A distanza di tanto tempo la comunità del paese della Trexenta ne celebra con intatta devozione il culto e il ricordo.

Domani, lunedì 29 maggio, è il giorno della grande festa dedicata al patrono di Suelli promossa dal Comitato 2023. Alle 6.30, 7.30, 8.30 e10 le messe; alle 8 la partenza del corteo per la deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti; alle 10 la processione per la via del paese; alle 18 la messa accompagnata dalla corale Schola Cantorum Mater Dei; alle 22.30 l'atteso concerto di Jack La Furia.

