Allestita nelle sale della Biblioteca Universitaria del MiC in piazza Fiume a Sassari, la mostra “Ricamos, durches e impastos: s’arte de sa traditzione sarda” ha riscosso un notevole afflusso di visitatori, per questo è stata prorogata sino al 30 gennaio con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì.

L'originale esposizione mette in relazione le immagini della fotografa Alma Daniele De Silvestro con i pani e i dolci, i ricami nei tessuti preziosi, gli impasti di semole e di argille.

L’iniziativa, inaugurata il 12 dicembre scorso, si completerà con il ciclo di due giornate di conferenze “Ricamos, Durches e Impastos: dalle testimonianze archeologiche alle nuove prospettive”: giovedì 22 gennaio e giovedì 29 gennaio alle ore 17,30 nella sala conferenze della Biblioteca sassarese.

Il tema delle relazioni proposte dagli Archeologi, dalla Demoetnoantropologa ed esperti della lavorazione tradizionale del grano, porrà al centro dell’attenzione la coltivazione dei cereali, la produzione di pani e dolci dall’antichità sino al medioevo e l’uso magico e sacro del grano e del pane in Sardegna, a cui si accompagnerà la descrizione della moderna produzione di semole e farine con metodi antichi e l’uso di grano tradizionali.

© Riproduzione riservata