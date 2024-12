Il riconoscimento da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che ha aggiornato l’elenco nazionale "PAT" dei prodotti agroalimentare tradizionali inserendo il dolce sinnaese "Su pistoccu de caffei", fortemente radicato nella cultura e nella tradizione sinnaese, l'arte dolciaria locale non può che trarne profitto. Lo può fare non solo valorizzando su pistoccu sul mercato che conta, ma anche gli altri dolci come "Il gatò", is piricchitus, is ammaretus. Con questo riconoscimento del Ministero si è sicuramente dato lustro al territorio, alla storia e alla tradizione. Riconoscimento anche grazie al lavoro assiduo condotto dall’Agenzia Laore e dalla Pro Loco Sinnai, dai propri Soci e da tutti coloro che hanno collaborato alle ricerche storiche e da quanti credono che questa produzione de "su pistoccu de caffei", annoverata ora fra le eccellenze nazionali, possa costituire un punto di forza per creare anche un nuovo sistema economico.

E’ un dolce che secondo la tradizione viene accompagnato dal caffè per ultimare in bellezza pranzi e rinfreschi importanti. In tempi più recenti viene consumato oltre che con il caffè anche con vini dolci. E’ anche un dolce che veniva e viene realizzato tutt’ora per le grandi occasioni più importanti: come il Battesimo, il fidanzamento degli sposi, il matrimonio degli sposi, feste Natalizie e Pasquali. Veniva portato nelle case anche in momenti di lutto, soprattutto alla messa di trigesimo che si celebrava al mattino ed al rientro veniva offerto ai partecipanti accompagnato dal caffè. Inoltre, questo dolce veniva e viene usato per fare dei regali. I tecnici di Laore ha seguito con attenzione questo dolce facendo visita spesso alla casa di Mercede Zunnui, oggi 78 anni che ha avuto il merito di seguire con attenzione i segreti della mamma nella lavorazione e produzione de su su pistoccu. L'arte del dolce può regalare soddisfazioni ed economia in un paese come Sinnai, conosciuto ancora per la bontà di questo comparto.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata