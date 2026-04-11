Lo studente Andrea Pischedda, della classe 4^ A del Liceo Classico di Tortolì, ha vinto il primo premio di 500 Euro della 10^ edizione del Certamen “Andrea Blasina”, dedicato al docente scomparso alcuni anni fa. La gara di traduzione dal greco (un testo di Erodoto) si è disputata al Liceo Azuni di Sassari.

Allo studente Diego Aprile, della classe 3^ A del Liceo Gramsci di Olbia, è andato il secondo premio di 300 Euro, mentre lo studente Raffaele Salvatore Dessì, della classe 5^ B del Liceo Dettori di Cagliari, ha vinto il terzo premio di 200 Euro. Hanno partecipato anche gli studenti provenienti dal Liceo Classico Azuni e dal Liceo Classico Canopoleno di Sassari e dal Liceo Classico Dettori di Tempio.

Le prove sono state valutate da una giuria presieduta dal professor Roberto Nicolai, docente dell’Università La Sapienza di Roma, composta anche dal professor Mauro Tulli, docente dell’Università di Pisa, e dal professor Giovanni Marginesu, docente dell’Università di Sassari.

Il certamen è stato organizzato dal Dipartimento di Greco e Latino del Liceo Azuni e dalla sezione di Sassari dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, con il sostegno dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e il montepremi messo a disposizione dalla famiglia di Andrea Blasina.

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