Dopo il debutto nazionale in Toscana, a Sansepolcro, l’8 agosto 2026 all’Anfiteatro Campaccio, arriva in Sardegna “Il primo voto non si scorda mai”, nuova produzione di teatro civile della Compagnia teatrale L’Aquilone di Viviana, dedicata agli 80 anni del primo voto delle donne italiane.

Lo spettacolo, interpretato da Mariella Fabbris con la regia di Ilaria Nina Zedda, sarà in scena:

Venerdì 28 agosto 2026, ore 19.00

Orto Giardino Mariposa De Cardu, Via dell’Acqua, Comune di Quartucciu (CA)

nell’ambito di MARIPOSA FEST, organizzato dalla Compagnia Il Crogiuolo, e di ARTERITÀ FESTIVAL – IV edizione 2026, organizzato dalla Compagnia L’Aquilone di Viviana.

Domenica 30 agosto 2026, ore 19.00

Parco Giochi Comunale, Via Conte Ugolino 2, Comune di Siliqua (SU)

nell’ambito della rassegna “Vivere la terra”, organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il 2 giugno 1946, milioni di donne italiane votarono per la prima volta. Molte di loro arrivavano dagli anni della guerra e della Resistenza e avevano contribuito alla liberazione del Paese, per poi partecipare alla costruzione della nuova democrazia. Da quella stagione nacque anche l’impegno delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente.

Attraverso testimonianze, racconti e frammenti di vita quotidiana, “Il primo voto non si scorda mai” restituisce voce a quelle donne, intrecciando memoria, diritti e partecipazione democratica con uno sguardo umano, ironico e privo di retorica.

Con questa nuova produzione, la Compagnia L’Aquilone di Viviana prosegue il proprio percorso di teatro civile dedicato alla memoria e alla valorizzazione delle storie delle donne, celebrando un anniversario fondamentale della storia democratica italiana.

(Unioneonline)

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