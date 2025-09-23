La comunità di Pozzo San Nicola, frazione di Stintino, si riappropria delle proprie tradizioni e ritorna a festeggiare il suo santo patrono, un evento che si è svolto domenica pomeriggio, grazie all’apertura della chiesa dopo anni di chiusura. Una festa con folla di fedeli, partecipata e sentita, che ha messo al centro la fede e la tradizione e il senso di appartenenza. Una celebrazione semplice ma che ha coinvolto Comune, Confraternita, parroco e cittadini uniti per riportare al centro le radici del paese e di una comunità che da troppo tempo attendeva la riaperura della chiesa. L’amministrazione comunale di Stintino si è attivata per rendere la piazza accogliente e degna di un evento tanto attesa. La presenza della Confraternita ha rafforzato l’importanza del cammino condiviso. «Uniti siamo una comunità forte e viva», ha dichiarato al sindaca Rita Vallebella, parole con cui ha voluto esprimere il significato profondo della giornata.

