Giunge a conclusione il progetto "Percorso tattile/sensoriale: accessibilità e fruizione di beni culturali" con la consegna delle copie dei reperti archeologici e della tradizione marinara nei luoghi di esposizione. Tra questi, il Museo della Tonnara di Stintino, il Museo del Porto di Porto Torres e i Depositi archeologici del Comune di Tergu. Ieri sera il Museo della Tonnara di Stintino ha ricevuto riproduzioni realizzate con laser scanner e stampanti 3D di un askos a forma di tonno del 60-80 d.C. e di vertebre di tonno rinvenute in scavo. Questi oggetti sono ora a disposizione dei visitatori per essere toccati e osservati da più vicino, offrendo un'esperienza tattile e sensoriale unica sia per i bambini che per gli adulti. Il progetto ha incluso anche la riproduzione di altri reperti: due ollette della prima metà dell'XI secolo, una coppa in ceramica decorata dello stesso periodo, una brocca trilobata della seconda metà dell'XI secolo, un casco da palombaro della metà del XX secolo e uno strumento di navigazione ipotizzato del XVIII secolo, esposti al Museo del Porto di Porto Torres. Alle copie realizzate con le stampanti 3D si affiancano le riproduzioni "dal vero" dell’askos a forma di tonno, realizzate dall'artista Giovanni Antonio Chessa con tecniche classiche di modellatura dell’argilla e cottura in forno. Gli interventi di laser scanner per la rilevazione dei reperti sono stati autorizzati dalla funzionaria archeologa Dott.ssa Gabriella Gasperetti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del Ministero della Cultura. Hanno collaborato alla buona riuscita delle attività la m&m Grafica di Monica Farina, con la ideazione e produzione dei segnalibri divulgativi del progetto, e la Poom_Design con Mauro Consolati per i lavori di ebanisteria complementare alla riproduzione dello strumento di navigazione. L’obiettivo dell’accessibilità universale, individuato dall’associazione Clic– Circolo delle lingue, delle informazioni e delle culture, capofila del progetto, e dai partner (Accademia di Belle Arti di Sassari “Mario Sironi”, i Comuni di Porto Torres, Stintino e Tergu, il Museo del Porto, il MuT, l’Associazione Assovela, ANGSA. A.P.S. – Associazione Nazionale Genitori di soggetti autistici di Sassari e la New Age Soc. Coop Sociale), mira a creare percorsi tattili/sensoriali come primo passo verso un pieno e corretto accesso al patrimonio culturale.

