Quinto appuntamento di Arti-Coese-Festival con Stefanie Pirker presso la Galleria CULT, Bastioni Marco Polo 39 A. (Esposizione curata da Valentina Piredda-Sardinia). Una mostra a ingresso libero, visitabile fino al 3 novembre tutti i giorni dalle 17 alle 20. (in altri orari su appuntamento con mail a galleriacult@gmail.com).

"La storia della Sardegna e il suo mondo di leggende, miti, creature magiche, di antiche divinità o di luoghi mistici racconta lo stretto legame delle persone con la natura e i suoi poteri", si legge in una nota. Stefanie Pirker, classe 1992, vive e lavora dal 2011 nella città di Salisburgo. Qui ha studiato storia dell'arte e geografia e dal 2019 lavora come artista indipendente. E' membro della galleria FOTOHOF, con particolare attenzione al lavoro d'archivio e conduce il corso "Explorative Photography: Between Art and Documentation" presso l'Università di Salisburgo.

