Se l'osservazione delle stelle è qualcosa di ben conosciuto a tutti, molti non sanno che cinque pianeti del Sistema Solare sono visibili ad occhio nudo. Non aspettiamoci di vederli ingranditi, viste le enorme distanze che ci separano, i pianeti appaiono come stelle brillanti. Poiché i pianeti si muovono attorno al Sole, dalla Terra li vediamo cambiare la loro posizione rispetto alle stelle che nell'antichità vennero definite "stelle fisse".

In questi giorni, poco prima del sorgere del Sole (dalle ore 5:30 alle 6:15), volgendo lo sguardo verso est sono osservabili Saturno, Marte, Giove e Venere. Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, Venere e Giove saranno così vicini fra di loro da apparire quasi come un'unica stella.

Questo spettacolare evento, chiamato congiunzione, non avviene frequentemente e confidando in un buon meteo, vale la pena osservarlo e fotografarlo, magari con uno degli incredibili paesaggi sardi. Alla sera invece, dopo il tramonto del Sole fino alle ore 21:30 circa, sarà visibile verso nord-ovest Mercurio, il più debole fra i pianeti e dunque il più difficile da osservare.

