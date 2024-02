Lo SpazioT presenta ALT, fermate culturali alternative. Una rassegna che prenderà il via il 17 febbraio ospitata nei nuovi locali di via Kennedy, ad Alghero, con tanti spettacoli. Il titolo della rassegna si legge “al T” o “ALT”. Il T è il piccolo teatro che ospiterà spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo. Alt è anche il tasto che attiva funzioni alternative e da questa duplice lettura deriva il sottotitolo della rassegna “fermate alternative culturali”.

«Alt è una chiamata a fermarsi, a prendersi un tempo per assistere alla magia di uno spettacolo dal vivo, una pausa per condividere, ridere, riflettere, emozionarsi. Alt è il tasto del PC che attiva le funzioni alternative, ci mostra quello che non sempre vediamo, attiva piccoli super poteri misteriosi, nascosti, eppure davanti ai nostri occhi. Alt è un segnale che invita alla prudenza, a rallentare e guardare...meglio! Alt è l’urlo di una comunità contro le ingiustizie sociali, economiche, culturali, contro la guerra, le discriminazioni, le disparità a favore del dialogo, della condivisione. Alt o al T, il nome del nostro spazio ad Alghero. Un invito ad abitarlo, a incontrare artiste e artisti, a stare insieme, ad ascoltare e a parlarsi», spiegano dallo Spazio T, attivo ad Alghero dal 2010 con attività di promozione e produzione teatrale.

Proporrà due appuntamenti al mese, di sabato, con alcune eccezioni. Si comincia questo sabato 17 febbraio alle ore 20 con i “padroni” di casa: l’attrice Chiara Murru e il contrabbassista Salvatore Maltana insieme per un progetto inedito, tratto da “Racconti con colonna sonora” di Sergio Atzeni.

Si prosegue fino a maggio e poi dopo la pausa estiva e il Mamatita Festival a settembre, ALT ritornerà a novembre. Alcuni appuntamenti sono consigliati anche ai bambini sotto i 10 anni e sono programmati alle ore 19. Per gli altri spettacoli l’inizio è fissato alle ore 20.

Questo il calendario fino a maggio:

17 febbraio L‘ELEFANTE BIANCO di SpazioT con Chiara Murru & Salvatore Maltana;

2 marzo L’AMORE SFIGATO di Teatro Concentrato con Vanessa Aroff Podda e Emanuele Masillo;

3 marzo MARCO E L’AMICIZIA SPAZIALE di Gurdulù Teatro alle ore 19:00;

30 marzo IL PUBBLICO BENE di e con Simone Azzu e Martino Corrias;

13 aprile TANA! di Teatro Tpo alle ore 19:00;

24 aprile MERAVIGLIOSO di Mumble Teatro; 27 aprile ZOOLOGIA della compagnia Oltrenotte;

11 maggio UNOèTRINO di Ludico Sottile regia Tiziana Troja con Felice Montervino;

25 maggio OTELLO Pop Tragedy regia di Mario Gonzalez con Carlo Decio.

I posti sono limitati ed è raccomandata la prenotazione. Per informazioni chiamare SpazioT al 333-2490855. Il T si trova ad Alghero in via Kennedy 107A.





