Dietro ogni talento nascosto c’è una storia che merita di essere raccontata. Con Spaces, un progetto innovativo promosso dal Crei Acli e finanziato dalla Regione Sardegna, i giovani migranti trovano la strada per costruire un futuro di inclusione e autorealizzazione.

In un mondo che spesso guarda ai migranti con occhi di diffidenza o indifferenza, questo progetto nasce per rispondere al rischio di emarginazione sociale ed economica che minaccia i giovani con background migratorio. Spaces è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 23 anni, provenienti da Paesi extra-UE o apolidi, residenti in Sardegna, che cercano non solo un posto nella società, ma un’opportunità per costruire una vita dignitosa e piena di significato.

Al centro del progetto c’è una visione precisa: ogni giovane migrante porta con sé un bagaglio di abilità e talenti che spesso restano inespressi. Il progetto non si limita a fornire strumenti pratici per entrare nel mondo del lavoro, ma punta a qualcosa di più profondo: risvegliare l’autonomia, la responsabilità e la capacità di autorealizzazione.

«Vogliamo che i ragazzi non siano solo partecipanti, ma veri protagonisti del loro futuro», spiegano dagli uffici Acli della Sardegna. «Attraverso un approccio personalizzato e il supporto di esperti, li aiutiamo a superare le barriere che li separano da una piena integrazione».

Le attività sono pensate per accompagnare i giovani passo dopo passo. Lo sportello di accoglienza offre supporto linguistico e culturale, con mediatori che parlano inglese, francese, arabo, spagnolo e ucraino. A questo si aggiungono sessioni individuali con psicologi, che aiutano i partecipanti a scoprire i loro punti di forza attraverso test attitudinali e incontri di feedback. Infine, un percorso di coaching personalizzato aiuta i giovani a definire i propri obiettivi e a pianificare strategie per raggiungerli, con simulazioni di colloqui di lavoro e supporto concreto.

Per partecipare a questa iniziativa, si deve visitare il sito ufficiale del progetto Spaces, dove è possibile scaricare anche il modulo di iscrizione in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo e ucraino.

