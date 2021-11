Nel Seicento era il convento dei Frati Minori Osservanti, a Sorso, poi una parte dell'edificio venne destinata alla Caserma dei Carabinieri. Quindi la struttura venne abbandonata. Adesso c'è il via libera e il finanziamento regionale (900mila euro) per la riqualificazione e valorizzazione del palazzo di piazza Marginesu attraverso una riorganizzazione degli spazi interni che lo trasformerà in un Centro polifunzionale, Museo esperienziale e Polo del Gusto, che si presterà a un utilizzo estremamente versatile, con cinque aree polifunzionali: l’area dedicata allo studio, alla ricerca e alla divulgazione; l’area dedicata al museo esperienziale dell’Agricoltura; l’area didattica e di laboratorio; l’area amministrativa e l’area commerciale e ricreativa.

L'edificio, situato nel centro storico di Sorso, si compone di due piani di circa 479 metri quadri ciascuno, oltre il garage di 62 metri quadri e la corte interna, per una superficie complessiva lorda di intervento pari a 1020 metri quadri.

Con la prima tranche di lavori si procederà a realizzare quanto previsto nei lotti I e II con risorse che arrivano nelle casse comunali direttamente dalla Regione Sardegna (Assessorato Enti Locali e Assessorato ai Lavori Pubblici) per un ammontare complessivo pari a 900 mila euro.

Il sindaco Fabrizio Demelas spiega: “Il Centro diventerà un luogo cardine nella promozione del territorio, delle sue risorse e dei suoi attrattori culturali e identitari, un sito privilegiato per la realizzazione di iniziative legate al turismo rurale ed esperienziale, alla cultura e alla civiltà contadina in funzione di un nuovo modello di sviluppo economico del territorio. Questo intervento, unito a quello per la riqualificazione delle Piazze, è il frutto di un intenso impegno profuso dall'amministrazione comunale insieme al consigliere regionale e comunale Antonello Peru che è riuscito a reperire i fondi regionali necessari per realizzare l’opera".

