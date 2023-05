Promuovere la fusione di varie forme espressive come la musica, la pittura e il teatro, creando momenti di incontro tra appassionati e non solo. A Solarussa è tutto pronto per “Dimoras”, la rassegna d’arte contemporanea che andrà in scena a Casa Naitana, in via Matteotti, dal prossimo 6 maggio.

Sabato con inizio alle 18 ci sarà la performance artistica di Mario Pischedda e Gesuino Deiana. Poi l’inaugurazione della mostra collettiva d’arte dal titolo Schinchiddas, parola che apre alla riflessione sull’importanza dell’accendere, innescare, provocare scintille. Espongono le loro opere gli artisti Silvano Caria, Simone Deidda, Marina Desogus, Lucideddu, Maria Grazia Medda, Michele Mereu, Gigi Mura e Franca Tronci.

Il giorno dopo invece, alle 18,30, incontro con l’autore Ivo Murgia e a seguire aperitivo e concerto di launeddas. Venerdì 12 maggio, dalle 19 in poi, panini gourmet e birra a cura di Slow Food e musica con The Borderlines e Blues Crab. Sabato 13 maggio laboratorio teatrale a cura di Sara Giglio. Poi cena e performance di Marco, Tea e la bianchina. Domenica 14 maggio ultimo giorno della rassegna con la conclusione del laboratorio teatrale e la rappresentazione. L’evento si rivolge a tutti gli interessati senza limiti di età poiché coinvolge l’espressività di vari linguaggi artistici nel tentativo di avvicinare e sensibilizzare all’arte e alla convivialità. L’evento è promosso dal Comune di Solarussa e dall’associazione Imparis.

© Riproduzione riservata