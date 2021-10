"I know how to be unique”, “Io so come essere unico", è il messaggio lanciato già nel titolo della mostra fotografica di Filippo Grandulli e Daniele Coppi, realizzata a Cagliari in occasione della giornata nazionale delle persone con sindrome di down.

L'esposizione sarà inaugurata domenica 10 ottobre, con apertura dalle 16 alle 20, al Centro comunale d'Arte e Cultura il Ghetto, in via Santa Croce 18.

Previsto per l'occasione anche un evento benefico finalizzato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per il progetto innovativo “Casa futuro” promosso da Codice Segreto Onlus, una risposta alla necessità di garantire una vita indipendente dalle famiglie ai giovani con disabilità, per prepararli al meglio alle sfide che verranno.

"La scelta di due modelle con trisomia 21 per un editoriale di moda è stato il modo in cui io e Daniele abbiamo potuto esprimerci al meglio - spiega Grandulli - indossano gli abiti delle mie collezioni e una selezione di brand fatta nella boutique di Vela Shop, dove continuerà la mostra per i giorni che seguiranno all'inaugurazione, gli accessori invece sono di Ca Lu gioielli".

Dopo il difficile anno trascorso, la mostra "racconta con energia e gioia - spiegano gli organizzatori - la voglia di costruire un futuro inclusivo, attento alle diversità e consapevole che la nostra unicità è il bene più prezioso da difendere".

