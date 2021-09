Serata speciale, domani, venerdì 24 settembre, al museo di Sinnai nel ricordo del poeta in limba Guglielmo Piras, recentemente scomparso.

"Poetendi po Gulliermu" è il titolo della serata (dalle 19,30). Un evento fortemente voluto dal Gruppo Folk Sinnai in collaborazione con il circolo Legambiente Su Tzinnibiri e il MuA, nell’ambito di “L’arte dell’intreccio - Una mostra per la 35esima fiera del cestino”.

A rendergli omaggio con una versada saranno “Is cantadoris” Lello Atzeri, Daniele Filia, Mondo Maccioni e Bruno Melis, accompagnati alla chitarra da Luca Tiddia. Interverranno con un loro contributo i poeti Raffaele Lussu, Ignazio Cappai e Marco Monni. Fernando Pisu proporrà dei mutetus frorius. A presentare la serata sarà Antonino Grifagno.

Un’occasione per stare insieme nel ricordo di Piras e del contributo da lui dato alla valorizzazione della lingua e delle tradizioni sarde, attraverso la sua attività di poeta e scrittore, di insegnante per molti anni della lingua sarda all’Università della terza età di Sinnai e come uno degli ideatori del primo concorso di poesia improvvisata tenutosi a Sinnai nel 2011 e delle gare di poesia improvvisata campidanese, organizzati dal circolo su Tzinnibiri.

© Riproduzione riservata