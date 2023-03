Dopo la partecipazione al Carnevale sinnaese di domenica scorsa, un gruppo dell’associazione culturale “Is cerbus” è partito nel pomeriggio per il Montenegro dove dal 3 al 5 marzo prenderà parte al “Carnevale internazionale della mimosa”, in programma a Hercego-Novi.

Una partecipazione di prestigio per le maschere di Sinnai che vantano diverse trasferte nel Continente e in Europa. Previste sfilate e la rappresentazione della caccia al cervo per la gioia dei turisti arrivati da tutti i centri del Montenegro.

La trasferta de “Is cerbus” di Sinnai arriva su invito dell’associazione culturale regionale “Anderas” che opera a livello internazionale per la promozione del carnevale nel mondo. «Per noi - dice Maurizio Manca, presidente dell'associazione Is cerbus – una gran bella soddisfazione. Sfileremo con gruppi e maschere di tutta Europa. Un ulteriore momento di crescita e una partecipazione di assoluto prestigio».

