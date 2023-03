Apertura fino al 12 marzo nella biblioteca di Sinnai per la mostra dedicata alle opere d’arte di Giovanni Serra.

Fra le opere più significative quella dedicata al tema – molto attuale – delle migrazioni, creata con pezzi residui delle imbarcazioni utilizzate negli ultimi anni dai migranti per raggiungere la costa sarda.

Giovanni Serra, 69 anni, fin da giovane si è dedicato alla scultura e alla relazione uomo-natura, poi divenuta la tematica fondamentale delle sue opere. Serra ama definirsi «allievo del mio io», poiché la sua brillante carriera ha avuto inizio da autodidatta, per poi giungere ad una sua personale cifra stilistica.

L'artista, protagonista di numerose mostre personali e collettive realizzate in tantissime località della Sardegna, a Roma e a Grenoble, ha un legame particolare con Sinnai, che scelse fin dal 1995 per un'esposizione nella Pinacoteca comunale e che onora della sua presenza in occasione di manifestazioni culturali e sportive, per le quali spesso dona delle opere.

La mostra si focalizza sul sacro contemporaneo e sulla leggenda.

© Riproduzione riservata