La borgata Loretella Sa Segada Tanca Farrà, ad Alghero, si prepara per tre giorni di festa. Ai tradizionali appuntamenti religiosi, il comitato di borgata con la parrocchia di N.S. di Loreto,hanno voluto affiancare incontri e momenti di riflessione. Quest'anno, infatti, oltre ai tradizionali festeggiamenti, sono previsti due interessanti appuntamenti. Il 21 Agosto alle ore 19:30 è infatti prevista la presentazione del Libro "Sotto il cielo di Gaza " scritto da Don Nandino Capovilla e Betta Tusset, che presenta il dramma che sta avvenendo sotto gli occhi del mondo inerte che non riesce a bloccare questa strage e che in tanti chiamano “genocidio".

Il 26 Agosto, a partire dalle 20.30, film sotto le stelle con “Il Laboratorio delle Strategie" che presenta “I promessi sposi”, film girato da un gruppo che ha fatto dell'inclusione e dell’integrazione lo scopo unico del proprio impegno. La serie di appuntamenti si concluderà il 30 Agosto alle ore 18:30 con la Messa e la Processione della Madonna di Loreto alla quale seguirà l'inaugurazione della Biblioteca della Borgata insieme al progetto “Come un libro Aperto”.

La cena finale, a base di pecora bollita, offerta dai il cui ricavato al netto sarà devoluto per la ristrutturazionedella Chiesa di borgata. I festeggiamenti sono organizzati dal comitato di borgata, dalla parrocchia di Nostra Signora di Loretella insieme a Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

© Riproduzione riservata