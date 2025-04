Il pellegrinaggio a piedi della notte fra giovedì e venerdì da Sinnai alla basilica cagliaritana di Bonaria, sarà un viaggio di preghiera anche per Papa Francesco. Durante il viaggio alcuni fedeli porteranno anche la croce realizzata dai carcerati di Uta in occasione del Giubileo. Domani, la stessa croce sarà portata dalla Curia arcivescovile alla chiesa di Santa Barbara, da dove quest'anno partirà il pellegrinaggio. Immutato tutto il programma con i pellegrini che lasceranno Sinnai verso le 2 della notte fra giovedì e venerdì, attraversando poi Settimo e raggiungendo poi Selargius con tappa ai salesiani per il ristoro.

Poi di nuovo a piedi sino a Bonaria dove si arriverà alle 8 del mattino dopo una notte di preghiere anche per il papa scomparso. Organizza l'associazione "Il Segno" con la parrocchia di Santa Barbara.

© Riproduzione riservata