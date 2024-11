Vanno avanti le visite al museo di Sinnai dopo l'inaugurazione della mostra World Press Photo che trova ospitalità al Museo Civico in via Colletta. La mostra, che presenta il meglio del fotogiornalismo e della fotografia documentaria a livello globale, offre al pubblico un viaggio emozionante e profondo tra le storie più significative del panorama internazionale. Ogni scatto racconta eventi di rilevanza mondiale, invitando gli spettatori a riflettere sugli sviluppi che stanno modellando il nostro tempo. La straordinaria rassegna resterà aperta fino al 23 novembre, offrendo così a molti altri visitatori la possibilità di ammirare immagini che, attraverso il linguaggio visivo, affrontano temi cruciali della società contemporanea. Curatore della mostra è Alba Noguera. <Il Comune di Sinnai e il Museo Civico- ha detto la direttrice del Mua Isabella Atzeni- si dichiarano entusiasti di poter ospitare questo evento internazionale, simbolo di un impegno culturale volto a sensibilizzare il pubblico attraverso il fotogiornalismo di alta qualità. Questa esposizione non solo celebra l'eccellenza della fotografia, ma ci offre uno sguardo potente e autentico su eventi globali, culturali e storici che altrimenti rimarrebbero sconosciuti. Attraverso queste immagini il nostro museo si impegna a promuovere la riflessione e la consapevolezza sulle tematiche sociali, culturali e ambientali del nostro tempo, contribuendo così a una comprensione più profonda del mondo che ci circonda>.

La World Press Photo, nata 55 anni fa ad Amsterdam, è la più importante mostra di fotogiornalismo al mondo. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la sindaca Barbara Pusceddu e l’assessore alla Cultura Cristiano Spina che hanno parlato di <un evento straordinario capace immediatamente di suscitare interesse, curiosità emozioni stampate su queste foto semplicemente straordinarie che raccontano più delle parole in mondo anche quello drammatico di oggi>.

Sino al 23 novembre, il Museo Civico di Sinnai diventerà il palcoscenico delle immagini più emblematiche scattate dai migliori fotoreporter del mondo. Un’occasione unica per esplorare le storie che hanno fatto il giro del mondo attraverso l’obiettivo di grandi maestri. a mostra è organizzata da Sardinia to do, con il supporto del Comune di Sinnai, della Regione Sardegna, di Associazione Ardesia e ASCE.

© Riproduzione riservata