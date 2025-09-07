"Città delle Streghe" ma nel segno della valorizzazione dei patrimoni storici e culturali legati al tema delle arti magiche e delle tradizioni popolari. È stato firmato venerdì il protocollo d’intesa triennale tra il Comune di Benevento e il Comune di Siligo per l’adesione alla Rete nazionale “Città delle Streghe”, progetto nato con l’obiettivo di unire e mettere in rete i territori italiani che custodiscono memorie, leggende e simboli legati all’immaginario della stregoneria.

La firma del documento è avvenuta alla presenza del sindaco di Benevento, l’onorevole Mario Clemente Mastella, e del Sindaco di Siligo, Giovanni Porcheddu. Attraverso questo accordo, i due Comuni si impegnano a promuovere in forma coordinata attività culturali, turistiche, educative e promozionali legate al tema della stregoneria, intesa come fenomeno storico, antropologico e simbolico; condividere condividere materiali, esperienze e contenuti utili alla narrazione comune; partecipare attivamente ad eventi, progetti e attività di ricerca nell’ambito della Rete.

Il Comune di Benevento, in qualità di capofila, avrà il compito di coordinare le attività della Rete, curare le comunicazioni tra i Comuni aderenti e proporre linee guida, manifestazioni e progettualità comuni, nonché promuovere bandi e opportunità di finanziamento.

A Benevento, in occasione della firma, era presente anche Paolo Bellotti, presidente dell’associazione Intrecci Culturali, promotrice del Festival Ammajare, recentemente svoltosi a Siligo, luogo in cui visse Julia Carta, donna vissuta alla fine del Cinquecento, accusata di eresia e perseguitata dall’Inquisizione.

© Riproduzione riservata